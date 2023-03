OM : Igor Tudor tacle l’arbitrage français

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant la réception du Racing Club de Strasbourg, Igor Tudor en a profité pour adresser un message fort à l’attention de l’arbitrage français. Frustré, notamment, par certaines décisions lors de la victoire marseillaise face à Rennes, le coach croate a malgré tout reconnu l’utilité de la VAR.

«La VAR c’est une chose utile, juste qui donne plus de justice au championnat. C’est un outil en plus. Les arbitres sont plus tranquilles et peuvent faire un meilleur travail avec. Même des enfants pouvaient voir qu’il y avait une faute de Theate sur Sanchez, ce que l’on a vu dimanche n’aurait pas dû arriver. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas avoir lieu.» Le message est passé !

