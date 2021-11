Samir Nasri aimerait voir Zinedine Zidane au PSG !

La suite après cette publicité

Rien n’est fait, mais chez certains, l’inquiétude monte. Depuis plusieurs jours, l’Angleterre s’emballe pour les recherches du nouvel entraîneur de Manchester United. Des recherches qui sont loin d’être éparpillées puisqu’un nom revient avec insistance, celui de Mauricio Pochettino. Hier en conférence de presse, le coach du Paris Saint-Germain a démenti toute velléité de départ, mais cela n’a pas vraiment pris.

En France, un possible départ de l’Argentin fait beaucoup parler, surtout après la multiplication de rumeurs annonçant qu’un certain Zinedine Zidane pourrait prendre sa succession. Une information qui en a étonné plus d’un. Surtout à Marseille où personne n’ose imaginer l’idole de toute une ville signer chez le rival parisien. Cependant, il existe quelques Marseillais qui sont curieux de voir ZZ enfiler le costume rouge-et-bleu. L’ancien milieu de terrain de l’OM, Samir Nasri, en fait partie.

Nasri a des arguments

« J’aimerais bien voir Zidane au PSG et Pochettino à Manchester United. Je n’ai pas forcément apprécié l’interview que Pochettino a donné en disant que ce n’est pas son projet, qu’il doit faire avec. On récupère Zidane dans le championnat de France. Il est marseillais, mais il n’a pas joué à l’OM. Une carrière de joueur ce n’est pas la même que celé d’un entraîneur. Je ne lui en voudrais pas », a-t-il déclaré hier soir sur Canal+, avant d’en remettre une couche ce matin dans Le Parisien.

« Moi ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG. (…) Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. (…) Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les ego des grands joueurs. (…) Quand un gars comme Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine. » C’est dit !