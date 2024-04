Benfica - OM : les compositions officielles

L’OM espère retrouver le sourire en même temps que l’Europe ! Les Marseillais se déplacent à Benfica ce soir à 21h, en quart de finale aller de la Ligue Europa. Les Phocéens, qui restent sur 4 défaites et sont toujours privés de Clauss en plus de Rongier, auront fort à faire face aux Aigles lisboètes qui les avaient éliminés en 8es il y a 14 ans. Le Benfica de son côté reste sur une élimination en demi-finale de la Coupe du Portugal et une défaite en championnat, à chaque fois face au Sporting.

Pour ce match, Gasset fait confiance à Moumbagna, titulaire en attaque épaulé par Harit et Aubameyang. Luis Henrique devrait former le côté droit du milieu de terrain, associé à Veretout et Kondogbia. Mbemba est bien présent, tout comme Gigot et Balerdi. Merlin sera latéral gauche. Pour Benfica, Schmidt aligne exactement le même 11 que celui qui s’est incliné chez le Sporting, avec Tengstedt en pointe du 4-2-3-1.

Compositions

Benfica : Trubin - Bah, Antonio Silva, Otamendi (cap.), Aursnes - Neves, Florentino - Di Maria, Rafa Silva, David Neres - Tengstedt

OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot (cap.), Merlin - Luis Henrique, Veretout, Kondogbia - Harit, Moumbagna, Aubameyang