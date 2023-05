OM - Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

Troisième de Ligue 1 à l’aube de cette 37e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le Stade Brestois, quatorzième. Avec cinq longueurs de retard sur le RC Lens, les Phocéens ont quasiment dit adieu à une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré tout, les hommes d’Igor Tudor auront à cœur de s’imposer face à une équipe qui ne joue plus rien. Pour cette rencontre, les Olympiens devraient ainsi s’articuler en 3-4-2-1.

Devant Pau Lopez, Mbemba, Balerdi et Kolasinac pourraient ainsi former la charnière centrale. Bien aidés par Clauss et Under, Veretout et Rongier sont quant à eux pressentis dans l’entrejeu. Enfin, Malinovskyi et Guendouzi pourraient soutenir Sanchez. De son côté, Eric Roy alignerait un 4-2-3-1 avec Bizot dans les buts. Lala, Chardonnet, Brassier et Duverne formeraient alors le quatuor défensif. Au milieu, Lees-Melou et Camara sont attendus dans un rôle de double pivot, juste derrière Honorat, Del Castillo et Le Douaron qui soutiendront Mounié.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Marseille 73 36 22 7 7 66 37 29 14 Brest 41 36 10 11 15 41 51 -10

