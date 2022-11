Coupe du Monde 2022 : les Bleus enragent après leur défaite surprise face à la Tunisie

La suite après cette publicité

C'est dans une certaine confusion que l'arbitre a sifflé la fin de ce match. Juste avant, il venait de refuser un but pour un hors-jeu de position de Griezmann. C'est donc bel et bien la Tunisie qui s'est imposée face aux Bleus mais les Aigles de Carthage ne verront pas les 8es de finale puisque dans le même temps, l'Australie a battu le Danemark 1-0. La France, elle, ne réalise donc pas le sans-faute lors de ce premier tour mais on la retrouvera dimanche à 16h face au 2e du groupe C. Cette défaite française fait tout de même un peu tâche mais au moins, Didier Deschamps a pu faire tourner son effectif.

Neuf joueurs ont fait leur entrée dans ce onze de départ, dont Axel Disasi qui célébrait sa première sélection, et Camavinga, aligné latéral gauche. «Forcément par les choix que j’ai faits, on ne remplit pas tous les objectifs en même temps. Ça nous servira dans 4 jours », préfère retenir le sélectionneur au micro de TF1. Au moins, Deschamps disposera d'hommes frais pour le 8e de finale car c'est bien là le plus important. Si la prestation des Bleus s'avère être décevante, au moins, il n'y a aucun blessé à signaler pour la suite de la compétition.

Disasi : «je suis dégoûté par ce résultat»

«J’ai géré un peu plus par rapport à ce qu’il s’était passé parce qu’il y a des joueurs à risques et qu’on avait fait 2 matchs d’une grosse intensité en 4 jours. On s’était donné la possibilité à plus de joueurs du groupe d’être sur le terrain. Ça n’était pas évident mais ça leur permettait de voir la différence car c’est un match de Coupe du Monde. Bon, l’objectif est atteint, maintenant on va récupérer et une deuxième compétition va commencer.» Reste à connaître le nom de ce futur adversaire, à choisir entre l'Argentine, la Pologne et l'Arabie Saoudite.

Il y a tout de même quelques regrets dans la bouche des joueurs. «Il y avait beaucoup de changements dans l’équipe, pas de repères et beaucoup démarraient comme titulaires en Coupe du Monde», excuse Griezmann, suivi du néo-international Axel Disasi. «Je garde un bon souvenir de cette soirée même si je suis dégoûté par ce résultat.» Malgré cette défaite que peu de monde avait vu venir, tous reconnaissaient que le plus dur était encore à venir. Il s'agit désormais de disputer des matchs couperets, jusqu'en finale si possible.