L’échange improbable entre le Bayern et le Real Madrid, Galatasaray à l’assaut d’un indésirable du PSG

L’échange loufoque entre le Bayern et le Real

A la recherche d’un nouveau latéral gauche, le Real Madrid a fait d’Alphonso Davies sa priorité et comme le relaye le journal AS dans ses pages intérieures, la clé de ce dossier se nomme Rafa Marin. Pour faire baisser le coût de l’opération Davies, le club madrilène réfléchit ainsi à intégrer l’Espagnol, actuellement prêté du côté du Deportivo Alaves. Le club munichois apprécierait son profil polyvalent, capable de jouer dans l’axe, mais aussi à gauche. C’est le style de joueur que recherche éperdument le Bayern cet hiver. On rappelle que le Real devra débourser au minimum 50M€ pour s’offrir le Canadien.

Galatasaray adore la Ligue 1

En Turquie, vous le savez, le marché français est suivi avec attention par les clubs turcs. Galasaray adore relancer les joueurs et le dernier exemple en date qui a été une réussite et le recrutement de Mauro Icardi, indésirable du côté du PSG. Et bien Fotomac placarde ce matin sur sa Une que le club stambouliote veut retenter un coup de la sorte. C’est Carlos Soler qui est visé selon le média. La priorité du club d’ici la fin du mercato hivernal est un renfort au milieu de terrain avec la blessure de Sergio Oliveira. Soler est apprécié et ça discute pour un prêt avec option d’achat. Luis Enrique a cependant fait savoir qu’il comptait sur son joueur, capable de dépanner à plusieurs postes. Selon nos infos, Séville, Villarreal et le Real Bétis le suivent aussi avec attention, mais un départ cet hiver semble improbable.

Lautaro Martinez déjà dans l’histoire de l’Inter

En Italie, la presse italienne n’a de yeux que pour un homme, un certain Lautaro Martinez que La Gazzetta dello Sport qualifie de «roi» sur sa Une ce mercredi matin. L’Argentin, qui a offert la Supercoupe d’Italie à l’Inter face à Naples, a tenu un discours de capitaine, de roi, à ses coéquipiers après le sacre. En plus d’être un excellent joueur, c’est un excellent leader sous le célèbre journal au papier rose qui fait aussi le point sur le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Et comme vous pouvez le voir, avec 123 buts en 265 matches, Lautaro Martinez est 9ème. D’ici la fin de saison et à son rythme, il peut aisément dépasser Christian Vieiri et Mauro Icardi au classement. Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2026, l’Argentin a encore le temps de marquer le club de son empreinte. C’est tout ce que souhaitent les tifosi.