FC Barcelone : les dirigeants prêts à vendre Frenkie de Jong cet été

Cette saison, FDJ a touché le jackpot avec le FC Barcelone. Poussé vers la sortie et Manchester United l’été dernier, Frenkie de Jong a totalement changé la donne au cours des derniers mois en devenant intouchable dans le système de jeu de Xavi. Et alors que Sergio Busquets est déjà parti à Miami, il se pourrait que le milieu néerlandais soit encore plus prépondérant dans l’entrejeu la saison prochaine tant le Barça galère à se trouver une sentinelle.

Malgré tous ses signaux qui laissent penser que De Jong est intouchable cet été, Sport laisse entendre que ce dernier pourrait être vendu cet été. En effet, d’après les dires du média catalan, une offre "inhabituelle" pourrait faire céder les dirigeants du club culé. Convoité par Thomas Tuchel et le Bayern Munich, le transfuge de l’Ajax Amsterdam pourrait donc vivre un nouvel été intense, même si cette fois, il part avec plus de garanties.

