Bayern Munich : Thomas Tuchel pousse pour s’offrir un cadre du FC Barcelone

Après avoir fait sa révolution et limogé ses deux dirigeants Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić, le Bayern Munich a déjà frappé sur ce mercato estival pour se reconstruire. Deux premières recrues ont débarqué. Le milieu du RB Leipzig, Konrad Laimer, est venu gratuitement au Bayern Munich au début du mois de juin. Un très joli coup qui s’accompagne de l’officialisation récente de Raphaël Guerreiro. L’ancien latéral gauche du Borussia Dortmund débarque aussi libre au Bayern Munich et vient ainsi retrouver son ancien coach.

Mais le Rekordmeister ne compte pas s’arrêter maintenant et son entraîneur, Thomas Tuchel, souhaite maintenant renforcer son milieu de terrain. La priorité était Declan Rice, mais l’international anglais de 24 ans est plus proche de la Premier League et surtout de Manchester City. Les Cityzens sont en passe de doubler Arsenal dans ce dossier. Le Bayern Munich souhaite donc profiter de cette situation pour récupérer un indésirable de Pep Guardiola : Kalvin Phillips. L’ancien de Leeds n’a jamais su s’imposer à City, malgré les 50 millions investis.

Sauf que les médias allemands ont récemment annoncé que Thomas Tuchel voulait tenter un autre gros coup, cet été. Thomas Tuchel est un grand admirateur de Frenkie de Jong (26 ans) et a demandé à la direction sportive bavaroise d’essayer de le faire venir. Auteur de 43 rencontres (quatre passes décisives et deux buts), le Néerlandais a réalisé une saison pleine au FC Barcelone, qui est sur le point d’enrôler İlkay Gündoğan, pour renforcer son entrejeu.

Selon Mundo Deportivo, l’arrivée de Gündoğan n’aura pourtant pas d’incidence sur le futur de De Jong. Xavi Hernández assure qu’il est indispensable et reste l’un des piliers pour l’avenir du Barça, tout juste Champion d’Espagne. La saison dernière, Erik ten Hag avait essayé de le faire venir à Manchester United, mais le joueur de 26 ans avait refusé, souhaitant poursuivre en Catalogne. Convaincre Frenkie de Jong de partir sera donc compliqué pour Thomas Tuchel et la direction bavaroise.