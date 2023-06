Manchester City fait paniquer Arsenal dans le dossier Declan Rice !

La suite après cette publicité

Cette saison, Arsenal a retrouvé des couleurs. Après avoir longtemps connu des saisons quelconques, le club de Londres a espéré jusqu’au bout (ou presque) terminer Champion d’Angleterre. La bande de Mikel Arteta a cru tenir tête à l’ogre Manchester City, mais a fini par craquer dans le sprint final. Qu’importe le titre manqué, les Gunners ont au moins renoué avec la Ligue des Champions, 6 ans après leur dernière qualification. Après cette saison usante, la direction a aussi conscience qu’il faut grandement se renforcer pour espérer être encore plus compétitif la saison prochaine. Et un secteur de jeu est ciblé : le milieu de terrain.

Dans ce sens, Mikel Arteta, qui s’apprête à perdre Granit Xhaka voire Thomas Partey, a ciblé Decla Rice en piste prioritaire. L’international anglais, vainqueur de la C4 avec West Ham, est plus que jamais sur le départ. Un temps annoncé proche du Bayern Munich car priorité de Thomas Tuchel, le joueur de 24 ans est dans le viseur du technicien espagnol. Selon la presse anglaise, Arsenal a déjà fait deux offres à West Ham qui ont été jugées insuffisantes. De son côté, le joueur est très intéressé à l’idée de rejoindre les Gunners et a même échangé avec Arteta qui veut en faire l’élément central de son dispositif la saison prochaine. Le joueur est convaincu. Mais voilà, un autre club anglais vient d’arriver dans les négociations et fait trembler Arsenal.

Manchester City proche de doubler Arsenal

Selon les dernières informations de Sky Sports, contre toute attente, c’est Manchester City qui vient d’arriver dans la course avec de sérieux arguments. Le premier est évidemment financier puisque les Cityzens semblent prêts à dégainer une offre de 115 millions d’euros et ainsi répondre aux demandes de West Ham. Pep Guardiola est aussi admiratif du joueur et estime qu’il serait le parfait complément de Rodri la saison prochaine. Mais si Arsenal a une longueur d’avance pour l’instant, les mauvais souvenirs du dossier Mykhaïlo Mudryk refont surface. En janvier dernier, l’Ukrainien avait aussi une préférence pour Arsenal et semblait être proche de s’engager. Mais finalement, Chelsea avait débarqué dans le dossier à la dernière minute et s’était aligné sur le montant réclamé par le Shakhtar Donetsk.

Le dossier Declan Rice ressemble donc à celui de Mudryk. Comme l’Ukrainien qui avait débarqué dans un effectif XXL à Chelsea là où il aurait pu avoir une place de titulaire assurée (ou presque) à Arsenal, Rice aura de la concurrence à City qui devrait remplacer Gündogan par Kovacic. Et ce challenge pourrait bien le tenter. Après avoir doublé Arsenal dans le sprint final pour le titre, Manchester City est donc en passe de doubler le club londonien dans un autre dossier. Sky Sports précise d’ailleurs que les négociations avancent bien et qu’un accord pourrait rapidement être conclu. Au grand dam des Gunners.