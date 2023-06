Ilkay Gündogan à un pas du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Cette nouvelle va faire un heureux. Xavi va obtenir au moins une des recrues qu’il désirait. Ilkay Gündogan est à un tout petit pas de devenir un joueur du FC Barcelone pour la saison à venir. Sport révélait en fin de matinée que le milieu de terrain allemand donnait toujours sa priorité au club catalan. Mais ce dernier devait encore se faire valider ses comptes et cette opération par LaLiga. Il faut croire que tous les feux sont au vert du côté de l’instance espagnole.

Après Sport, c’est Relevo qui a remis une pièce dans la machine. Pour le média ibérique, «Gündogan est au Barça à 99% ! Il a déjà passé une visite médicale et signera un contrat de deux ans, plus une saison en option.» Sauf énorme retournement de situation comme un problème de santé non identifié jusque-là ou une contre proposition d’un autre club de dernière minute, Gündogan portera le maillot du Barça dans les prochaines semaines.

Gündogan ne voulait que le Barça

On assiste à la fin d’un des feuilletons majeurs de ce début de mercato. Capitaine en fin de contrat de Manchester City et tout récent vainqueur de la Ligue des Champions, l’international était parmi les joueurs libres les plus courtisés du marché. Guardiola voulait à tout prix le conserver mais la direction des Cityzens ne proposait qu’un contrat d’une saison, plus une autre en option. Gündogan avait en plus de cela fait des Culés sa priorité.

Il a donc écarté au fur et à mesure les autres options qui l’intéressaient moins (PSG, Borussia Dortmund). Sa signature pourrait même intervenir dans les prochaines heures à en croire Relevo. Avec le départ de Sergio Busquets, les Blaugranas ont trouvé un successeur idoine pour leur capitaine. Plus jeune et auteur d’une très grande saison, Gündogan sera attendu au tournant au sein d’une équipe championne d’Espagne mais décevante sur la scène continentale.