Chelsea : la réaction de Raheem Sterling, absent du groupe face à Manchester City

Raheem Sterling n’a pas été convoqué par Enzo Maresca dans le groupe de Chelsea pour le choc contre Manchester City, ce dimanche, en Premier League. Une décision difficile à digérer pour l’international anglais et son entourage. À moins d’une heure de la rencontre, le camp du joueur de 29 ans a publié un communiqué exprimant leur incompréhension quant à cette décision.

« Raheem Sterling est sous contrat avec Chelsea pour les trois prochaines années. Il est rentré en Angleterre deux semaines plus tôt pour s’entraîner individuellement et a connu une pré-saison positive sous la houlette du nouvel entraîneur, avec lequel il a développé une bonne relation de travail. Il s’est engagé, comme toujours, à travailler au plus haut niveau pour Chelsea et les fans, qu’il tient en haute estime, et compte tenu de son inclusion dans le groupe officiel d’avant-match cette semaine, nous nous attendions à ce que Raheem soit impliqué dans la rencontre de ce week-end d’une manière ou d’une autre. En tant que représentants, nous avons toujours eu un dialogue positif avec Chelsea et des assurances de la part du club. Nous avons toujours eu un dialogue positif et une assurance de la part de Chelsea concernant l’avenir de Raheem au sein du club, et nous attendons donc avec impatience de clarifier la situation. D’ici là, nous continuerons à soutenir le désir de Raheem de commencer cette nouvelle saison de manière positive », ont indiqué les représentants de Sterling, dans un communiqué publié par le Daily Mail.