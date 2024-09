Jude Bellingham lance sa chaîne YouTube

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo (39 ans) a lancé sa chaîne YouTube officielle. Le Portugais a d’ailleurs fait une entrée fracassante puisqu’il a déjà des millions d’abonnés. Ce jeudi, un autre footballeur a également annoncé le lancement de sa chaîne YouTube. Il s’agit de Jude Bellingham. L’Anglais a publié un message sur X pour annoncer la nouvelle.

«Bonjour à tous, j’ai enregistré des images des coulisses de mon aventure tout au long de l’année dernière. Maintenant, je suis enfin prêt à partager ma vie « Out of the Floodlights » avec vous tous. À partir du 12 septembre, je publierai quatre épisodes hebdomadaires sur ma nouvelle chaîne YouTube :"Jude Bellingham". Ils sont accessibles à tout moment et on peut les regarder gratuitement. J’espère que vous les apprécierez et n’oubliez pas de vous abonner. Le lien est dans ma bio ! Jude.» Les personnes intéressées pourront donc suivre au plus près la vie et les aventures du footballeur madrilène.