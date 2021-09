Incidents Ligue 1 : Jean-Pierre Caillot réclame de la fermeté

Les incidents qui ont émaillé la 7ème journée de Ligue 1 continuent de faire réagir. Ce jeudi, c'est au tour du président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot de s'exprimer publiquement. Dans une interview accordée à l'Equipe, le principal protagoniste confie son ras-le-bol suite aux événements récents qui polluent le championnat de France. Ce dernier réclame ainsi de la fermeté, et des interdictions de stade pour les fautifs.

« Les gens qui viennent au stade pour y mettre la pagaille, il faut les faire interdire de stade au moindre débordement. À Reims, il y a dix ans, on était en National, et on avait des problèmes à notre petit niveau avec nos supporters. Ceux qui n'ont pas voulu entendre raison, on les a fait interdire de stade. Je suis pour la tolérance zéro. Avec les systèmes vidéo, on a la possibilité d'identifier les fauteurs de troubles. Et même si on peut avoir des discussions philosophiques là-dessus, je pense qu'il faut être implacable. Car à partir du moment où on tolère certaines choses, on arrive aux excès actuels, » a ainsi commenté Caillot. Ce jeudi soir, la commission de discipline pourrait prononcer des premières sanctions suite aux incidents survenus en marge des rencontres Angers-OM et MHSC-Bordeaux.