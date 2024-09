Naples : Victor Osimhen va prolonger son contrat

Victor Osimhen a enfin trouvé une porte de sortie. Sur la liste des transferts depuis le début de l’été, le buteur nigérian n’a pas trouvé de destination au terme du mercato estival en Italie. Finalement, c’est Galatasaray qui va partir à la rescousse de l’ancien du LOSC. Alors que le marché des transferts n’est pas fermé en Turquie, le club stambouliote a accéléré ce lundi pour le buteur de 25 ans.

D’après les informations de Sky Italia, le Napolitain a trouvé un accord total pour rejoindre les bords du Bosphore. Dans la lignée de cette information capitale, le média transalpin indique qu’Osimhen va prolonger son contrat d’un an avec les Partenopei. Le but est que Naples en tire une plus grosse indemnité dans un an à son retour de prêt. Le joueur s’est envolé pour la Turquie afin de passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat.