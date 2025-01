Reims : Gabriel Moscardo absent du club jusqu’à février

Déjà dans l’obligation de faire face à de nombreuses absences au milieu de terrain, avec les blessures de Yaya Fofana et Amadou Koné, le Stade de Reims ne pourra pas compter sur Gabriel Moscardo pendant plus d’un mois. En effet, le jeune milieu brésilien prêté par le PSG a été retenu par la sélection pour disputer la Copa America U19, qui se tiendra au Venezuela du 23 janvier au 16 février. Buteur en coupe de France à la fin du mois de décembre, Moscardo était de plus en plus responsabilisé par Luka Elsner au milieu de terrain depuis quelques semaines.

La suite après cette publicité

Un départ qui ne va pas aider les Rémois à retrouver de l’allant, eux qui s’enfoncent petit à petit dans une crise de résultats. Après un bon début de saison, les hommes de Luka Elsner calent, avec seulement une victoire lors de leurs cinq derniers matches. Comme si ça ne suffisait pas, le défenseur central Emmanuel Agbadou est sur le départ, pisté par Wolverhampton qui aurait formulé une offre au club champenois.