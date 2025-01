Wolverhampton : ça se confirme pour Emmanuel Agbadou

Comme nous vous l’indiquions récemment, le défenseur ivoirien du Stade de Reims Emmanuel Agbadou va quitter la Champagne pour filer en Premier League et plus précisément à Wolverhampton. Le tout, en échange d’un chèque d’environ 20 M€.

Cet après-midi, The Athletic confirme que le Rémois va bel et bien s’engager avec les Wolves. Agbadou doit passer sa visite médicale en France avant de s’envoler pour la perfide Albion. Le joueur de 27 ans y signera un contrat de quatre ans et demi plus une année supplémentaire en option.