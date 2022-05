Eric Chelle nouveau sélectionneur du Mali

Après le départ de Mohamed Magassouba en mars dernier, la Fédération Malienne de Football a officialisé ce samedi l'arrivée de son nouveau sélectionneur, en la personne d'Eric Chelle. L'ex-international des Aigles (6 sélections) connaîtra sa quatrième expérience sur le banc d'une équipe première, après trois clubs amateurs en France : l'Athlético Marseille, le FC Martigues et plus récemment l'US Boulogne CO (mai-décembre 2021).

«Âgé de 44 ans et diplômé d’un Brevet d’Entraineur Professionnel de Football (BEPF), le tout nouveau patron des Aigles aura comme premier défi, la qualification du Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023», ajoute la Femafoot dans son communiqué publié sur ses réseaux sociaux.