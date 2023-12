PSG-Nantes : Kolo Muani prévient le Borussia Dortmund

Ce samedi soir, le PSG se savait très attendu. Pour cause, les Parisiens avaient l’occasion de s’envoler en tête de la Ligue 1 en s’imposant face à Nantes. Surtout, à quelques jours du match très important face à Dortmund en Ligue des Champions, le PSG devait rassurer. Finalement, après avoir lutté une bonne partie de la rencontre, Paris a fait la différence grâce au but de Randal Kolo Muani (2-1). Et l’ancien attaquant de Francfort, au micro de Canal+, a tenu à rassurer les supporters parisiens.

La suite après cette publicité

«Il fallait qu’on prenne 3 points, c’était important de gagner à domicile. On a fait du beau jeu, c’est ça qui était rassurant. On n’a pas su concrétiser plusieurs occasions, mais on avait la maitrise du match. On va se concentrer sur Dortmund. On a bien travaillé sur ça cette semaine, on est très très confiant, on sait qu’un gros match nous attend. On sera prêt. Le coach ne nous met pas de pression, on a un objectif large, on est très confiant pour les affronter. Les supporters n’ont pas à avoir peur, ça va aller», a-t-il ainsi lancé.