Juventus : Paulo Dybala toujours incertain

Demain, l'Olympique Lyonnais va disputer le huitième de finale retour (1-0 à l'aller) sur le terrain de la Juventus. A cette occasion, la Vieille Dame risque de se présenter sans plusieurs de ses stars, dont Paulo Dybala. Interrogé à ce sujet, Maurizio Sarri a confié qu'il ne savait toujours pas s'il pourra compter sur l'Argentin.

« On ne sait pas encore. Il est toujours dans les mains du staff médical. Hier, il était autorisé à être sur le terrain, on verra demain matin. On verra ce qu’il peut faire et son niveau de disponibilité. On parlera avec le staff médical », a déclaré le coach piémontais en conférence de presse.