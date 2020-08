Journal du Mercato : Arsenal s'attaque enfin à du lourd

La suite après cette publicité

On débute ce journal du mercato en France, du côté de Lyon, où cela pourrait s'agiter dans le sens des départs. Selon L'Équipe, l'OL aurait ciblé trois joueurs à faire partir cet été. Ainsi, Bertrand Traoré pourrait quitter le navire si une offre d'au moins 15 M€ arrivait sur les bureaux des dirigeants lyonnais. Lassé de son rôle de doublure, Kenny Tete chercherait à tout prix une porte de sortie. Enfin, Youssouf Koné, qui n'a pas convaincu pour sa première saison chez les Gones, serait très clairement poussé vers la sortie.

Non loin de là, à Saint-Étienne, un grand ménage s'annonce ! Claude Puel aurait dressé une liste d'indésirables dont il souhaiterait se séparer. L'Équipe révèle ainsi que Ryad Boudebouz (30 ans), Yann M'Vila (30 ans) ou encore Wahbi Khazri (29 ans) n'entreraient plus dans les plans du technicien français. Tout comme Sergi Palencia et Miguel Trauco, tous deux invités à se trouver un nouveau challenge. Dernier problème, le cas Stéphane Ruffier qui a été déchu de son statut de numéro 1 dans les buts. L'ASSE va devoir trouver une solution... Les prochaines semaines s'annoncent agitées dans le Forez.

Toujours dans l'Hexagone, le média turc Takvim annonce que l'OM aurait ciblé Ryan Babel (Galatasaray) pour renforcer son secteur offensif. Une offre officielle pourrait prochainement arriver sur les bureaux de la direction stambouliote, qui ne cherchera pas à retenir le joueur.

Enfin en Bretagne, Rennes continue son mercato en vue de la Ligue des Champions. Pour cette raison, le staff breton aurait ciblé le jeune défenseur de Chelsea, Fikayo Tomori (22 ans). L'Équipe explique dans son édition du jour que les Rouge et Noir hésitent encore entre un prêt ou un transfert.

Le focus du jour à l'étranger

Direction l'Angleterre pour notre focus du jour où Arsenal semble bien parti pour mettre le feu sur le marché des transferts. Priorité des dirigeants, Pierre-Emerick Aubameyang semble bel et bien parti pour prolonger son aventure dans le nord de Londres. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Telegraph dans son édition du jour, qui ajoute que cette prolongation porterait sur deux ans.

Et si le Gabonais reste au club, d'autres sont sur le départ. C'est le cas de Matteo Guendouzi qui, selon nos informations, serait dans le viseur de Villarreal et du FC Barcelone. Arsenal pourrait également sacrifier Ainsley Maitland-Niles. Pisté par Everton et Brighton, le joueur est évalué à plus de 22 M€. Enfin, Lucas Torreira pourrait bien retrouver la Serie A cet été. Le milieu de terrain uruguayen ne sera pas conservé en cas de bonne offre. La Fiorentina serait d'ores et déjà intéressée pour le rapatrier en Italie.

De retour de prêt, William Saliba devrait effectuer ses grands débuts cette saison sous ses nouvelles couleurs. The Times affirme que Dani Ceballos (Real Madrid) pourrait voir son prêt prolongé d'une saison. De son côté, Mesut Özil a déjà fait savoir qu'il voulait aller au bout de son contrat avec les Gunners, soit jusqu'en 2021.

Au milieu, Thomas Partey (Atlético de Madrid) et Marc Roca (Espanyol) font partie des joueurs ciblés pour venir renforcer l'entrejeu des Gunners. Partey a déjà fait l'objet d'une offre de 25 M€, refusée par le club madrilène. Le second, relégué avec son club en deuxième division, serait à la recherche d'un point de chute à en croire The Mirror.

Mais pour retrouver le haut de l'affiche, Mikel Arteta a ciblé des gros noms ! Et la grosse info du jour concerne James Rodriguez. Le Colombien va quitter le Real Madrid et Arsenal serait très intéressé pour le récupérer. Autre pointure ciblée par la direction londonienne : Philippe Coutinho. Le Brésilien ne s'en cache pas, il veut revenir en Premier League et Arsenal ne compte pas laisser passer cette opportunité. D'autant plus que le Barça pourrait l'inclure dans le transfert de Guendouzi. Enfin, le jeune attaquant du Sporting Portugal Joelson Fernandes serait également sur les tablettes du club. Le Portugais dispose d'une clause libératoire de 45 M€.

Si tous ces dossiers sont encore loin d'être conclus, Arsenal a bien avancé avec le Brésilien Willian. En fin de contrat à Chelsea, l'ailier voulait un contrat de trois ans que ne lui a pas proposé son club actuel. Une occasion en or pour Arsenal, bien parti pour récupérer gratuitement un élément expérimenté à ce poste.

Les infos du jour à l'étranger

Dans le reste de l'actualité à l'étranger, la vague de départs qui s'annonce à Valence ne concerne pas Geoffrey Kondogbia ! AS révèle, en effet, que les dirigeants valencians voudraient faire de l'ancien Monégasque un élément fort de leur équipe. Toutes les offres le concernant seront donc écartées.

Toujours en Espagne, le FC Barcelone poursuit sa quête d'un défenseur central. Le club blaugrana aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia (Manchester City). Selon Sport, l'Espagnol se rapproche un peu plus chaque jour d'un transfert au Barça, lui qui a d'ores et déjà refusé de prolonger à City.

En Angleterre, malgré un intérêt réciproque entre Jürgen Klopp et Thiago Alcantara, le transfert de l'Espagnol pourrait s'avérer plus compliqué que prévu. C'est en tout cas ce que révèle le Daily Mirror, selon qui Liverpool doit absolument dégraisser s'il veut recruter. Qui plus est à ce poste.

Du côté de Tottenham, la volonté serait de recruter dans le couloir droit et les Spurs auraient ciblé Zeki Celik (LOSC). Pour se faire, The Telegraph explique que le club londonien tenterait de se séparer de plusieurs joueurs, à savoir Juan Foyth, Serge Aurier et Kyle Walker-Peters.

Au Portugal, le feuilleton Edinson Cavani à Benfica continue ! Et même si le club lisboète a bon espoir de recruter le Matador, les Aigles pourraient voir une nouvelle équipe entrer dans la danse. En effet, le club brésilien de l'Atlético Mineiro aurait pris contact avec le clan du joueur. Outre le fait d’être entraîné par Jorge Sampaoli, Mineiro a également l’avantage d’être situé dans un pays proche de la famille du joueur. Ce qui pourrait peser lourd dans sa décision.

Enfin en Italie, le dossier David Silva commence à prendre de l'ampleur du côté de Rome. Annoncé avec insistance à la Lazio, Silva pourrait se laisser tenter par un dernier challenge en Serie A. C'est ce qu'a déclaré le père de l'intéressé au micro de Onda Cero : «le championnat italien lui plaît beaucoup et il aimerait y aller. [...] La Lazio ? Ça ne me déplairait pas qu’il y aille.»

Les principaux officiels du jour

C'est désormais officiel ! Axel Disasi quitte Reims et s'engage avec l'AS Monaco. Le défenseur central de 22 ans rejoint le club de la Principauté pour 5 ans et un transfert estimé à 13 M€ hors bonus.

Robinho (36 ans) est libre comme l'air ! Istanbul Basaksehir, champion de Turquie cette saison, a annoncé le départ de l'attaquant international brésilien sur ses réseaux sociaux.

Emanuel Mammana est prêté au FK Sotchi. Joueur du Zenit depuis 2017, l’ancien Lyonnais plie bagage, mais reste en Russie. Le champion en titre vient d’annoncer le prêt du défenseur argentin à Sotchi, l’ancienne formation d’Adil Rami.

Pedrinho (BRE, 22 ans) est arrivé à Lisbonne. Pour rappel, le club lisboète avait mis le grappin sur lui cet hiver pour environ 25 M€ avant de le laisser en prêt aux Corinthians jusqu'à cet été.

Enfin, Toulouse annonce l'arrivée de Branco van den Boomen (25 ans), milieu de terrain néerlandais en provenance de De Graafschap. Formé à l'Ajax, il possède une solide expérience de la Ligue 2 aux Pays-Bas.

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Axel Disasi pour les cinq prochaines années. Le défenseur français est désormais lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025.

