Le propriétaire de Leeds pense à acheter Valence

Après son nouvel été désastreux Valence est au plus mal. Et forcément, son investisseur singapourien Peter Lim (qui détient le club via son entreprise Meriton Holdings) est sur la sellette. Les supporters Blanquinegros font d'ailleurs savoir depuis de longs mois maintenant leur mécontentement sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ces derniers devraient donc accueillir les dernières indiscrétions du Times avec le sourire.

En effet, le journal anglais explique qu'Andrea Radrizzani, le propriétaire du club anglais entraîné par Marcelo Bielsa (Leeds United), penserait sérieusement à racheter une part majoritaire du Valence FC. L'Italien souhaite à terme avoir un contrôle sur au moins un club dans chaque grand championnat européen et sonde depuis plusieurs semaines la situation de Valence, tant sur le plan économique que social et sportif. Une opération qui pourrait être facilitée par la relation compliquée qu'entretien Lim avec ses supporters.