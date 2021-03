FC Barcelone : Joan Laporta a un plan pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Cette saison, Ousmane Dembélé fait mieux que les précédentes. Parce qu'il a enfin pris conscience que son corps est son outil de travail, mais aussi parce qu'il s'est rapproché de Lionel Messi afin de bénéficier de ses précieux conseils. S'il n'a pas été franchement à la hauteur contre le Paris Saint-Germain, vendangeant au moins cinq grosses occasions, le Français est devenu, sous Ronaldo Koeman, le joueur qu'il aurait dû être il y a déjà quelques saisons.

S'il a toujours été considéré comme une monnaie d'échange pour le Barça, un moyen de faire rentrer quelques liquidités, les choses semblent bouger. Alors que Joan Laporta devrait prendre officiellement la tête du Barça ce lundi, il sait déjà ce qu'il veut faire de l'ancien Rennais. Pour commencer, sa situation contractuelle est un problème. En effet, l'ancien de Dortmund arrivera en fin de contrat en juin 2022 et une décision doit être prise pour lui et par lui dès cet été : prolonger ou partir.

Laporta est convaincu

Selon les informations de Sport, Joan Laporta considère une prolongation d'Ousmane Dembélé comme essentielle. Le nouveau boss catalan est convaincu que le joueur, dont les quatre dernières années ont été marquées par de nombreuses blessures, peut encore apporter au club et surtout donner le meilleur de lui-même alors qu'il n'est pas encore parvenu à faire ce pour quoi il a été recruté contre plus de 100 millions d'euros : remplacer Neymar.

En effet, le Français était censé remplacer le Brésilien, parti au Paris Saint-Germain en 2017. S'il n'y est pas encore parvenu, cette saison, où sa régularité est nouvelle, change la donne. Encore plus quand on sait que de nombreux grands clubs européens sont attentifs aux discussions qu'il va mener avec le Barça. Lui est en position de force puisqu'il pourra, dans moins d'un an, négocier avec l'écurie qu'il souhaite et la rejoindre libre. Sauf s'il prolonge avant...