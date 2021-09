Le début de saison catastrophique de la Juventus

L'image est frappante, mais elle est symbolique. Ce samedi après-midi, Cristiano Ronaldo fait son grand retour avec Manchester United et inscrit un doublé contre Newcastle (4-1). Parti de la Juventus, le Portugais a impressionné pour sa première. Quelques minutes après ce match, c'est au tour de son ancien club d'entrer en piste avec un choc contre le Napoli. Et si tout a bien débuté avec le but précoce d'Alvaro Morata (10e), la Vecchia Signora est tombée dans ses travers puisque Matteo Politano (57e) et Kalidou Koulibaly (85e) ont permis aux Partenopei de s'imposer 2-1. Après un nul contre l'Udinese (2-2) et une défaite contre Empoli (1-0), la Juventus ne compte qu'un point en trois matches et se retrouve seizième de Serie A. Sur les 52 dernières saisons, c'est seulement la deuxième fois que la Juventus ne gagne aucun de ses trois premiers matches. La dernière fois, c'était lors de la saison 2015/2016 et Massimiliano Allegri avait quand même inversé la donne.

0 - #Juventus have failed to win each of their first three Serie A seasonal matches only for the second time in their last 52 campaigns (also in 2015/16). Brake.#NapoliJuve #NapoliJuventus #SerieA pic.twitter.com/5fkdXmajVg — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 11, 2021

Pour autant la situation semble bien différente. A l'époque, c'était un groupe finaliste de la Ligue des Champions 2015 et quadruple champion d'Italie qui devait se relever. Cette fois, c'est une équipe en perte de vitesse et en pleine transition. Un rajeunissement de l'effectif est en cours avec notamment les arrivées de Manuel Locatelli (23 ans) et Moise Kean (21 ans) durant le mercato estival et la perte de Cristiano Ronaldo va devoir être compensée sur le plan offensif. Un changement qui va prendre du temps comme l'a expliqué Giorgio Chiellini après la rencontre : «il va falloir changer un peu. Quand on a un champion comme ça, il faut jouer pour lui. Il faut être reconnaissant envers lui, c'était une étape quand il était là pour nous. Maintenant tournons la page. Ce sera la Juve du coach et de Dybala. Ces dernières années il a un peu baissé ses moyennes statistiques à cause de la présence de Cristiano, mais il est l'acteur clé de cette équipe et c'est quelque chose de reconnu par tous en interne.»

L'optimisme reste présent

Après une dernière saison très compliquée avec des pépins physiques ou liés au Covid-19, Paulo Dybala a plutôt bien débuté la saison avec un but et une passe décisive contre Udinese pour le premier match de la saison. Néanmoins, l'Argentin était absent contre le Napoli et il était loin d'être le seul joueur a être forfait puisque Alex Sandro, Juan Cuadrado, Danilo, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur, Kaio Jorge et Federico Chiesa étaient sur le flanc. De nombreux joueurs forfaits qui ont fait du mal à la Juve. Nous avons peu concédé (d'occasions ndlr) à Naples. Il est clair qu'alors avec Cuadrado, Chiesa, Dybala c'est différent que de jouer avec De Sciglio, qui, avec tout le respect que je vous dois, a des caractéristiques différentes. Nous aurions pu être plus proactifs et dangereux. Mais demander plus à Kulusevski et Morata c'était difficile, je voudrais vous montrer dans quelles conditions ils sont revenus de la trêve. Il faut avancer avec équilibre a d'ailleurs expliqué Giorgio Chiellini pour dresser les raisons de l'échec napolitain.

Il est vrai que ce match contre Naples était particulier pour la Juventus car c'était avec de nombreux forfaits qu'elle a affronté son premier gros rival. Néanmoins, les problèmes entrevus lors des premiers matches laissent planer certains doutes. Malgré tout, le coach Massimiliano Allegri préfère être optimiste comme il l'a expliqué après la rencontre contre le Napoli : «ce soir, je n'ai absolument rien à reprocher aux garçons, alors que face à Empoli, nous avons joué un jeu un peu mouvementé. Disons qu'en ce moment nos erreurs nous affectent définitivement. Un peu à cause de la fatigue, un peu à cause de l'imprécision, on a perdu un peu trop de ballons [...] En première mi-temps, il fallait peut-être être plus lucide dans la recherche du 2-0, on a fait une erreur très près de la surface. Après l'épisode défavorable, vous ne devez pas avoir d'inertie dans le jeu. Malgré ça on a eu un peu de mal après le 1-1 et puis on a encaissé un but sur corner.» Une soupe à la grimace que la Juventus tentera de sortir de son menu dés ce mardi avec un déplacement à Malmö.