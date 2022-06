Man City : le prix final du transfert de Kalvin Phillips

Alors que la presse anglaise avait annoncé il y a quelques jours un accord entre Manchester City et Leeds United pour le milieu défensif des Peacocks, Kalvin Phillips, les détails de ce transfert ont été révélés. Ainsi selon Sky Sport, l’Anglais de 26 ans, dont le contrat avec Leeds court jusqu'en juin 2024, devrait rejoindre les Sky Blues pour un montant de l’ordre de 52 à 58 millions d’euros.

L'accord n'a pas encore été officiellement conclu car l’international anglais (23 sélections) doit encore accepter les conditions de son contrat avec les champions d'Angleterre et également passer sa visite médicale. La saison dernière Phillips avait disputé 23 matches avec Leeds, inscrit un but et délivré une passe décisive.