La liste des nommés pour le prix Puskas 2024 dévoilée !

Depuis plus de 15 ans maintenant, le prix Puskas de la FIFA récompense le plus beau but de l’année qui vient de s’écouler. Cette année encore, les amateurs de football ont connu une saison riche en buts fantastiques. Ce vendredi, la FIFA a dévoilé les onze nommés pour la grande finale. Et on retrouve du très beau monde pour cette distinction qui a donc pris en compte les buts inscrits de décembre 2023 à novembre 2024.

Parmi cette flopée de magnifiques buts, on peut notamment retrouver ce but d’Alejandro Garnacho avec Manchester United face à Everton en décembre 2023. Un joli ciseau imparable. De la même manière, l’international algérien Yassine Benzia s’est distingué d’un superbe enchaînement avec la sélection face à l’Afrique du Sud. On retrouve aussi le très beau lob du milieu de terrain de Dimarco (Inter) face à Frosinone ou encore le rush solitaire de Mohammed Kudus avec West Ham contre Fribourg.

La liste complète :