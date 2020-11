Lille - OL : Memphis Depay cartonne Mikael Lesage

Dans le choc de clôture de la 9e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a ramené un point du stade Pierre Mauroy (1-1). Un résultat heureux pour les Rhodaniens, qui ont dû jouer à 10 contre 11 pendant presque une mi-temps suite à l'exclusion de Marcelo. Si Rudi Garcia a regretté notamment le premier carton jaune reçu par le Brésilien, Memphis Depay a lui été virulent.

Le capitaine de l'OL n'a ainsi pas hésité à charger Mikael Lesage, arbitre de la rencontre, sur les réseaux sociaux : « on a eu une semaine d’entraînement fantastique. Fier de l’équipe. On s’est battu tous ensemble quand on a été réduit à dix sur le terrain ce soir. A mon avis, l’arbitre a du travail à faire ».