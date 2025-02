La sortie ubuesque de Take Kubo contre l’Arabie saoudite

Depuis plusieurs saisons, l’Arabie saoudite est devenue une destination plus que crédible pour de nombreux joueurs. Alors que de grands noms ont rejoint le pays de Golfe lors des dernières saisons, certains joueurs ont clairement affiché leur volonté de ne pas rejoindre le pays princier. Ce mardi, c’est Take Kubo qui y est allé de sa sortie pour dire non fermement à l’Arabie saoudite dans les colonnes de L’Equipe :

La suite après cette publicité

«J’ai reçu une offre, mais je ne suis pas intéressé. Ce qui m’a le plus intéressé depuis que je suis enfant, c’est de jouer contre les meilleurs et avec les meilleurs Si un jour, bientôt ou dans le futur, l’Arabie saoudite devient la meilleure ligue du monde sur le plan sportif, j’irai. Mais, pour l’instant, ce n’est intéressant que d’un point de vue financier, uniquement pour l’argent. Je dois rester dans une ligue d’élite. C’est mon rêve, pas l’argent. Sinon, j’y serais déjà.»