Premier League : Arsenal s’impose au forceps contre Leicester, Cole Palmer porte Chelsea face à Brighton

Dans le prolongement du duel entre Manchester City et Newcastle, cinq autres rencontres comptant pour la 6e journée de Premier League étaient à suivre, ce samedi, dont une affiche palpitante entre Arsenal et Leicester. Pointant au quatrième rang avant le coup d’envoi, les Gunners pouvaient profiter de la contre-performance des Skyblues, tenus en échec par les Magpies, pour revenir à leur hauteur au classement. La victoire était donc impérative pour Mikel Arteta, qui reconduisait le même XI de départ que lors de la journée précédente. Motivés par l’enjeu, les Londoniens imposaient un gros pressing sur les Foxes. La possession du ballon acquise, les Gunners enchaînaient les séquences de passes et haussaient le rythme dans le camp adverse. Déstabilisée, la défense visiteuse se laissait prendre à revers par Saka, dont la frappe en bout de course effleurait la transversale d’Hermansen (15e). À force de pousser, Arsenal était récompensé et Martinelli ouvrait le score en reprenant victorieusement un centre de Timber (1-0, 19e).

La suite après cette publicité

Littéralement étouffés, les Foxes subissaient outrageusement les débats jusqu’à concéder un deuxième but logique avant le repos, Martinelli se muant en passeur décisif pour Trossard (2-0, 45e+2). Inoffensif lors du premier acte, Leicester tentait d’inverser la tendance dès le retour des vestiaires au moment où Justin reprenait de la tête un coup franc de Buonanotte pour tromper Raya et réduire le score (2-1, 46e). Revenus avec de meilleures intentions, les Foxes commençaient à faire douter des Gunners en quête d’un second souffle. Si Arsenal reprenait du poil de la bête, Gabriel butait sur Hermansen (52e) avant que Trossard ne heurte le poteau du portier danois (57e). Maladroits dans le dernier geste, les hommes d’Arteta étaient punis par Justin dont la volée du droit mystifiait Raya (2-2, 63e). Après avoir longtemps buté sur un Hermansen infranchissable, Arsenal forçait la décision dans le money time, Trossard et Havertz enlevant une belle épine du pied à leur équipe (90e+4, 90e+5). Au forceps, Arsenal s’imposait sur le fil contre Leicester City (4-2), passé tout proche d’un sacré exploit et revenait à hauteur de Manchester City.

À lire

Quadruplé en 20 minutes, records explosés… Cole Palmer entre dans l’histoire de la Premier League

Chelsea et Palmer régalent, Everton gagne enfin !

Invaincu depuis sa défaite inaugurale contre Manchester City, Chelsea comptait poursuivre sur sa lancée face à Brighton. Surpris par l’ouverture du score précoce des Seagulls et du Français Rutter, buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs (7e), les Blues se remettaient rapidement en ordre de marche en s’appuyant sur leur joyau, Palmer. Malheureux par deux fois avec un poteau trouvé puis un but refusé, le prodige anglais persévérait pour permettre à son équipe de recoller à Brighton. Par la suite, l’international anglais illuminait à nouveau Stamford Bridge de son talent en inscrivant coup sur coup deux autres réalisations, dont un bijou sur coup franc (28e, 31e). Si l’on pensait que Chelsea avait définitivement pris le large, Baleba relançait les siens en exploitant une relance hasardeuse de Fofana (34e) avant que Palmer n’ajoute un quatrième but à son actif, devenant au passage le premier joueur à inscrire un quadruplé en une seule mi-temps dans un match de Premier League.

La suite après cette publicité

Dans un second acte décousu, Chelsea se montrait plus menaçant que son homologue du Sussex. Or, Jackson puis Palmer grillaient quelques cartouches en cours de route. Des loupés anecdotiques puisque le club londonien volait vers la victoire et confirmait son retour sur le devant de la scène, avec une troisième place provisoire à la clef. Terrassé par Chelsea le week-end dernier puis sévèrement corrigé par Liverpool en EFL Cup en milieu de semaine, West Ham devait obligatoirement éteindre l’incendie sur la pelouse de Brentford sous peine de dégringoler davantage au classement. Une fois n’est pas coutume, depuis le début de saison, les Bees débutaient de la plus belle des manières grâce à une réalisation express de Mbeumo après seulement 24 secondes de jeu ! En seconde période, Soucek sortait du bois pour remettre les compteurs à zéro (54e) et sauver la mise aux Hammers. Toujours à la recherche de sa première victoire de la saison en championnat, Everton s’arrachait pour aller chercher un précieux résultat devant son public. Très mal embarqué suite à l’ouverture du score de Crystal Palace via Guehi (10e), Everton s’appuyait sur McNeil, auteur d’un doublé (47e, 54e), pour renverser la rencontre en sa faveur, s’offrir les trois points et enfin décoller au classement, abandonnant provisoirement son statut de mauvaise élève à Wolverhampton. Enfin, Fulham réalisait l’une des opérations du jour en dominant d’une courte tête Nottingham Forest (0-1) pour se hisser aux portes du top 5.

Les résultats de 16h :

Arsenal 4-2 Leicester City : Martinelli (19e), Trossard (45e+2, 90e+4), Havertz (90e+5) / Justin (46e, 63e)

La suite après cette publicité

Chelsea 4-2 Brighton : Palmer (21e, 28e, 31e, 41e) / Rutter (7e), Baleba (34e)

Brentford 1-1 West Ham : Mbeumo (1e) / Soucek (54e)

Everton 2-1 Crystal Palace : McNeil (47e, 54e) / Guehi (10e)

Nottingham Forest 0-1 Fulham : Jimenez (51e)