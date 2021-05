Arsenal : Dennis Bergkamp détaille le projet de Daniel Ek

Il y a quelques jours, Daniel Ek le milliardaire suédois a transmis une offre afin de racheter Arsenal, son club de coeur. Une offre d’environ 2 milliards d’euros, qui a été refusée par la famille Kroenke, les actuels propriétaires du club. Alors que Ek a le soutien de nombreuses légendes d’Arsenal, dont Dennis Bergkamp, qui a présenté le projet du fondateur de la plateforme de streaming Spotify au média néerlandais Voetbal International.

« L'ADN d'Arsenal, c'est l'ambition de gagner les plus grands prix. Ne jamais accepter la défaite. Cette mentalité disparaît peu à peu. Je ressens de la résignation face à la situation actuelle. C'est sérieux. C'est comme si, compte tenu des ratios financiers, il était normal qu'Arsenal termine en milieu de tableau. Ça n'appartient pas à ce club. L'ADN d'Arsenal doit être restauré. Daniel ne considère pas une reprise comme l'achat d'un beau jouet. Au contraire. Il comprend la passion d'un fan de football. Parce qu'il en est un lui-même. Il souhaite également accroître considérablement l'influence des supporters. Un autre point important est que Daniel comprend que les problèmes d'Arsenal ne peuvent pas être résolus comme ça. Injecter un peu d'argent supplémentaire et virer le coach ne résoudra rien. Si Arsenal veut être en haut du tableau la saison prochaine, ils devront obtenir un joueur de classe mondiale à chaque poste. Alors que le club manque d'attrait pour cette catégorie de joueurs depuis un certain temps déjà. D'où la nécessité de changements structurels. Il s'agit de l'épine dorsale d'Arsenal. Il s'agit d'un projet radical et à long terme. »