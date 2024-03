PSG : Kylian Mbappé choque l’Espagne !

Hier soir, Luis Enrique a titularisé Kylian Mbappé (25 ans) face à Montpellier (6-2). On ne le saura certainement pas, mais le forfait d’Ousmane Dembélé, touché au tympan, a peut-être changé la donne. En effet, les différentes compositions probables annoncées par les médias français dimanche matin indiquaient que le technicien espagnol allait miser sur un trio offensif composé de Bradley Barcola, à gauche, Ousmane Dembélé, à droite, et Randal Kolo Muani, en pointe. KM7, lui, était annoncé sur le banc. Finalement, il était bien là au coup d’envoi.

Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas voulu en dire plus sur son choix. «Peu importe. Moi je le sais, lui non. Surprise surprise (en anglais). Il a encore livré un match exceptionnel, comme d’habitude. Tant qu’on pourra profiter de lui, tant mieux.» En effet, peu importe. L’attaquant tricolore a parfaitement répondu présent avec un triplé et une passe décisive. Élu homme du match par la Rédaction FM, il a obtenu la note de 9 pour sa partie presque parfaite. Ses coéquipiers ont été époustouflés à l’image de Manuel Ugarte.

À lire

Tout le monde s’incline

«Incroyable, vraiment. C’est un joueur magnifique, il a le but dans le sang. Il continue de nous impressionner aussi bien en match qu’à l’entraînement. C’est une grande personne. Je suis heureux de le côtoyer tous les jours». Vitinha, lui, a confié : «ce n’est pas une surprise, il est incroyable. C’est un nouveau triplé pour aider l’équipe.» En Espagne, où chaque match de Kylian Mbappé est décortiqué, on s’est aussi incliné devant son talent. "Personne ne freine Mbappé", titre AS avant d’ajouter : «un triplé de l’international français lors de la victoire 2-6 du Paris Saint-Germain sur Montpellier, dont une œuvre d’art.»

AS poursuit : «Kylian Mbappé continue de briser tous les records à une époque où son entraîneur, Luis Enrique, dose petit à petit ses apparitions en Ligue 1. Le capitaine de l’équipe de France a mené la victoire du Paris Saint-Germain , 2-6, à Montpellier. sur le terrain avec un triplé tonitruant, avec une autre performance impressionnante, avec un autre match qui l’a encore une fois consolidé comme le meilleur joueur de Ligue 1, également du monde (…) Le match a duré jusqu’à ce que Mbappé le veuille , et même à mi-course, il reste le meilleur joueur de Ligue 1, une compétition trop petite pour lui.»

L’Espagne l’attend déjà

Marca est du même avis : «le PSG gagne encore et Mbappé fait peur à Barcelone avec un triplé. Ils ont battu Montpellier (2-6) grâce à un récital de Kylian et ils sont leaders avec 12 points d’avance.» Relevo s’incline aussi : «Mbappé se régale avec un triplé et un match complet. L’attaquant français a inscrit trois buts contre Montpellier et atteint les 250 avec le PSG (…) . Sans aucun doute, avec Mbappé sur le terrain, le PSG fait peur et vise déjà les quarts de finale de Ligue des Champions face au Barça.»

En Catalogne, Sport a écrit : «Mbappé prévient le Barça : triplé contre Montpellier !» Au-delà du choc en Ligue des champions, l’Espagne se frotte déjà les mains puisque le capitaine des Bleus va évoluer à Madrid l’an prochain. Dans l’émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a lâché : «le Barça n’a aucune chance en Liga (l’an prochain, ndlr), Mbappé va les détruire.» Le présentateur vedette, Josep Pedrerol, est du même avis. «Hier (samedi), Vinicius a marqué deux buts. Aujourd’hui (dimanche), Mbappé en a marqué trois. La saison qui vient va nous divertir.» En attendant, Mbappé veut finir le boulot à Paris.