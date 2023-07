PSG : Abdou Diallo lucide sur son avenir

La suite après cette publicité

Prêté au RB Leipzig la saison dernière, mais pas conservé par le club allemand, Abdou Diallo (27 ans) a retrouvé le Paris Saint-Germain pour le début de la saison. Mais le défenseur malien va rapidement discuter de son avenir avec ses dirigeants. Car l’ancien Monégasque sait très bien ce qui l’attend, surtout depuis les arrivées de concurrents de taille tels que Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

«Il me reste un an de contrat, donc ce sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence. (…) Cela fait huit ans que je suis professionnel. Sur ces huit ans, je n’ai passé que deux ans à ne pas jouer la Ligue des champions. J’apprécie d’être à ce niveau. Le but, c’est de s’y maintenir. Tant qu’il n’y a pas de discussion pour prolonger, je suis ouvert au marché. J’ai 27 ans, je suis dans la fleur de l’âge. L’idée, c’est de trouver le projet qui me permettra de continuer à m’épanouir au très très haut niveau, à vivre mon football sereinement et profiter de mes belles années», a-t-il déclaré au Parisien.

