Naples : Luciano Spalletti satisfait de la signature de Tanguy Ndombélé

Arrivé en prêt en provenance de Tottenham, Tanguy Ndombélé est déjà encensé par son nouvel entraîneur Luciano Spalletti. En conférence de presse, le coach de Naples ne tarit pas d'éloge sur le milieu de terrain français de 25 ans : « Ndombele arrive avec une carte de visite intéressante, il peut couvrir tous les rôles du milieu de terrain. Et la chose qui m'a le plus plu est la volonté, la conviction et l'enthousiasme avec lesquels il a accepté de venir à Naples. Avec ses traits de caractère, il a le désir fou, que nous avons tous, de faire gagner Naples. Il peut jouer sur tout le terrain, c'est un footballeur complet. C'est un joueur qui peut aussi donner des longs ballons pour les attaquants. C'est un joueur techniquement fort qui sait bien se sortir des espaces. Nous savons qu'il aime courir vers l'avant et non vers l'arrière, mais nous allons lui apprendre. »

L'international Français (7 sélections) n'entrait pas dans les plans d'Antonio Conte chez les Spurs. Déjà prêté en janvier à l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé n'a jamais su convaincre du côté de Londres. En deux saisons et demie à Tottenham, le natif de Longjumeau n'a joué que 63 matchs de Premier League. Sa venue en Italie va certainement lui permettre de trouver du temps de jeu, dans une équipe compétitive qui joue la Ligue des Champions cette saison. Il est d'ailleurs convoqué pour le match face à Monza, qui se disputera ce dimanche à 18h30.