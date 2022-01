OL : Peter Bosz fait le point à propos de Sardar Azmoun

Alors que l'Olympique Lyonnais sort d'un bon match contre le Paris Saint-Germain (1-1), les Rhodaniens restent à la onzième place de la Ligue 1 et sont en manque d'efficacité offensive depuis plusieurs semaines. Peter Bosz était présent en conférence de presse avant le déplacement à Troyes, dimanche et le technicien de l'OL s'est exprimé sur la venue de Sardar Azmoun, une cible prioritaire.

«Il faut toujours regarder à l'académie avant de parler du mercato. Si la réponse est oui, il doit s'entraîner le plus vite possible avec nous. S'il y a des bons jeunes, ils joueront avec nous. Sardar Azmoun, c'est un très bon joueur. C'est quelqu'un qui marque des buts, c'est une qualité importante. C'est un très bon joueur. On verra pour la possibilité... je suis en contact avec les dirigeants. Tu as toujours besoin d'un buteur dans ton équipe, si tu n'as qu'un seul buteur, ce n'est pas suffisant», a-t-il expliqué.