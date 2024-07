Atlético : discussions en cours avec Conor Gallagher

Le départ de Conor Gallagher de Chelsea se précise. D’après Sky Sports News, l’accord entre le club anglais et l’Atlético de Madrid est plus proche que jamais. Néanmoins, les Colchoneros doivent encore trouver un accord avec le milieu anglais. Tottenham est également sur le dossier et Chelsea pense même que les Spurs sont en mesure de formuler une offre. Mais le média anglais rapporte que le club présidé par Daniel Levy doit d’abord dégresser son effectif.

La suite après cette publicité

Formé à Chelsea, le joueur de 24 ans a disputé 95 rencontres avec les Blues pour un total de dix buts et de dix passes décisives. Il a également porté le brassard de capitaine, la saison passée, sous les ordres de Mauricio Pochettino.