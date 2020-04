National 1 : Sedan crie à l'injustice après la montée du SC Bastia !

Le CS Sedan-Ardennes avait connu un début d'exercice 2019/20 de rêve, parvenant à n'encaisser aucun but lors des 13 premières journées du championnat de National 2. Mais alors que les pensionnaires du stade Louis-Dugauguez menaient bon train la poule A, le SC Bastia est parvenu à faire son retard. Résultat, au soir de la 21e journée, moment qui a coïncidé avec l'arrêt des compétitions, en raison de la pandémie de coronavirus, les Corses étaient en tête, cinq points devant Sedan. Le 16 avril, la FFF avait finalement tranché, officialisant un arrêt des compétitions amateurs à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués. L'instance optant pour la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés. En d'autres termes, en tête au 13 mars, le SC Bastia se voyait monter en National 1. Aujourd'hui, le dauphin du club corse réagit avec amertume à plusieurs épisodes qui ont émaillé la saison ainsi qu'à la décision de la FFF, dans un communiqué.

*«Tout était réuni cette saison pour en faire une saison historique. La communauté du CSSA ressent aujourd'hui, au terme de la saison tronquée qui marquait le centenaire du club, une immense frustration et un profond sentiment d'injustice. Les 15 matchs de la phase Aller du championnat se sont soldés par 13 victoires consécutives sans encaisser le moindre but, performance unique, et un total de 41 points sur 45 possibles à la trêve.

La machine à gagner s'est enrayée cette funeste soirée du 11 Janvier lors d'un match (face à Haguenau, ndlr) qui restera comme la caricature de comportements anti-sportifs odieux qui portent gravement atteinte tant à l'esprit sportif qu'a l'image du football, tolérés de façon parfaitement inexplicable par un arbitrage qui n'a pas garanti au CSSA les conditions de jeux équitables élémentaires conformes à l'essence même de l'esprit sportif. A l'heure où est constamment évoquée l'optimisation du bilan carbone, pourquoi avoir privilégié le déplacement de 2000 kilomètres d'un arbitre qui a montré ne pas être capable de remplir son rôle ? Pourquoi un tel défaut d'appréciation, une telle intransigeance envers le CSSA, une telle subjectivité ? L'expulsion de 2 de nos joueurs en fin de match et les suspensions très lourdes qui en ont résulté ont eu des conséquences psychologiques profondes sur l'équipe.

La perte pour de nombreux matchs de notre gardien de but et vice-capitaine, joueur clé sur le terrain, 1 but encaissé sur 16 matchs disputés, mais aussi dans le vestiaire, associée à celle de notre capitaine puis de notre second vice-capitaine, aux rôles identiques majeurs sur et hors du terrain, et de joueurs blessés, aura engendrée une série de matchs sans victoire. (...)

C'est alors que le CSSA retrouvait progressivement la totalité de son effectif que le championnat s'est interrompu. La frustration est immense tant le CSSA, direction et staff sportifs, joueurs, étions sincèrement persuadés d'avoir la capacité de reprendre la tête de notre championnat une fois le groupe champion d'automne reconstitué et de gagner sur le terrain l'accession en N1.

A la frustration s'ajoute un profond sentiment d'injustice et d'inéquité tant la décision d'arrêter les classements définitifs au dernier match joué est arbitraire alors que le tiers du championnat restait à disputer.

Nous avons proposé en vain aux instances du football des solutions de pondération objective du classement retenu comme l'application de multi- critères tels que le classement à la trêve, alors que toutes les équipes se sont rencontrées une fois, le classement après le dernier match joué, le classement sur la base de l'article 6-1-F(l) du règlement des championnats N1-N2 2019/2020 (résultat des confrontations entre les 6 premiers clubs amateurs du groupe), le plus grand nombre de journées passées en tête, le classement à la place sur l'ensemble des matchs joués et enfin la confrontation directe entre les 2 premiers clubs.

Comme prévu, la solution retenue par la FFF génère de multiples réclamations et contentieux. Le CSSA engagera légitimement toute action de contestation appropriée au nom de l'équité et de la justice sportive devant le CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français, puis les juridictions administratives si besoin. »*