Pierre-Emerick Aubameyang en pleine polémique au Gabon

Un grand rendez-vous attend le Gabon aujourd’hui. La sélection se déplace en Mauritanie (coup d’envoi 18h) et peut valider son ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire (13 janvier - 11 février). Pour cela, il faudra une victoire ou un nul prolifique. Les hommes de Patrice Neveu compteront sur Pierre-Emerick Aubameyang pour réaliser cette performance.

De retour depuis le mois de mai avec les Panthères après une absence d’un an (dû à une retraite internationale), le Marseillais est attendu au tournant, mais pas forcément sur le terrain de foot, plutôt sur celui de la politique. Et même des deux car ils sont finalement étroitement liés. Aubameyang et sa famille sont des soutiens déclarés à Ali Bongo, président renversé par le coup d’État militaire du 30 août dernier, qui a mis le général Brice Oligui Nguema au pouvoir.

Un soutien à l’ancien pouvoir qui passe mal

C’est d’ailleurs via l’entregent du président déchu que l’avant-centre de 34 ans était revenu en sélection. Mais les rapports de force ont changé et le message politique de PEA ne passe plus pour une partie de la population, dont la parole s’est libérée depuis le renversement du régime, comme le relate L’Equipe. Pour la faire courte, Aubameyang a besoin de se racheter auprès des supporters, surtout qu’il est le seul sélectionné à avoir publiquement affiché ses convictions.

Sous le pouvoir de la famille Bongo depuis 1967 (Ali Bongo a succédé en 2009 à son père, Omar Bongo), l’opinion publique se dévoile enfin. Elle exigera d’Aubameyang une prestation digne de porter le maillot de l’équipe nationale, après son retour manqué en mai (défaite 2-0). Patrice Neveu lui ne s’inquiète pas. «On connaît sa valeur, il entraîne tout le monde derrière lui par son aura. Il est prêt pour cet objectif. Son rôle sera majeur. Pour que le Gabon reparte de l’avant.» Une qualification mettrait tout le monde d’accord.