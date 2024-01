Andy Delort donne de ses nouvelles

Plus de peur que de mal pour Andy Delort (32 ans). Alors qu’il disputait la finale de la Coupe des Etoiles au Qatar avec son club d’Umm Salal, l’international algérien (15 sélections, 2 buts) a été victime d’un malaise en plein match, après seulement un quart d’heure et un but inscrit. Une scène qui a évidemment inquiété le staff, les coéquipiers et les supporters en voyant le natif de Sète convulser. Delort a ensuite rejoint le banc en fin de rencontre.

Mais l’ancien joueur de Montpellier, Nice et Nantes a donné de ses nouvelles. Sur son compte Instagram, Andy Delort a tenu à rassurer sur sa situation via une story postée avec comme message : «Merci à tous pour vos messages, tout est rentré dans l’ordre.» Une bonne nouvelle pour le Fennec, alors qu’il ne va pas disputer la CAN avec l’Algérie au mois de janvier.