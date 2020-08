PSG : Thomas Tuchel se méfie de Papu Gomez

Interrogé par PSG TV à deux jours du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta, Thomas Tuchel a livré une première analyse du jeu offensif des Bergamasques. Et le technicien du Paris SG a semblé impressionné par le meneur de jeu international argentin Alejandro Papu Gomez (32 ans).

«Cette équipe a un style totalement unique. Elle aime attaquer avec tous les joueurs capables d'avancer, ils courent tous après le ballon. Leur n°10, Gomez, est toujours très libre de se déplacer. Il essaie toujours de combiner avec un autre joueur dans les petits espaces. Ils aiment jouer des deux côtés avec leurs ailiers, centrer et frapper de loin. On devra donc continuer à être sérieux en défense pour ne pas encaisser de but», a-t-il lancé. Keylor Navas et sa défense sont prévenus.