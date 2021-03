Juventus : le message vibrant de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

À 36 ans, quand il est piqué au vif, Cristiano Ronaldo sait encore répondre à ses détracteurs. Pointée du doigt après l’élimination de la Juventus face au FC Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, la star portugaise a fait payer la note à la pauvre équipe de Cagliari, en lui infligeant un triplé en 32 minutes. De quoi permettre à CR7 de conforter son statut de meilleur buteur de Serie A avec 23 buts inscrits en autant de matches disputés. Une réponse cinglante sur laquelle est revenu son coach, Andrea Pirlo.

« Oui, je l’ai vu accumuler beaucoup de colère, de tristesse, mais pas qu’à un niveau personnel, aussi pour toute l’équipe, car il fait partie de la Juventus et donc cette élimination l’a aussi affecté. Il a fait un grand match et a montré qu’il est un immense champion. Il a parlé sur le terrain, avec des faits », a-t-il déclaré en conférence de presse. De son côté, après avoir rappelé son engagement auprès de la Vieille Dame, alors que des rumeurs de retour au Real Madrid circulent, Ronaldo a pris le temps d’écrire un long message. Auteur hier de ses 768e, 769e et 770e buts en match officiel, le champion d’Europe 2016 a envoyé un message fort sur son compte Instagram. La raison ? Pour le Portugais, c’est seulement hier qu’il a dépassé le triple champion du monde auriverde, Pelé.

CR7 ne reconnaissait pas le record de 757 buts inscrits

« Les dernières semaines ont été remplies d’actualités et de statistiques me considérant comme le meilleur buteur du monde de l’histoire du football, dépassant les 757 buts officiels de Pelé. Bien que je vous remercie pour cette reconnaissance, il est maintenant temps pour moi d’expliquer pourquoi je n’ai pas reconnu ce record jusqu’à aujourd'hui. Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour monsieur Edson Arantes do Nascimento, comme le respect que j'ai pour le football du milieu du XXe siècle, m'a amené à prendre en compte son score de 767 réalisations, comprenant ses 9 buts pour l'équipe d'État de São Paulo, ainsi que son but unique pour l'équipe militaire brésilienne, comme buts officiels. Le monde a changé depuis et le football aussi a changé, mais cela ne signifie pas que nous pouvons simplement effacer l’histoire en fonction de nos intérêts », a-t-il indiqué, avant d’envoyer un vibrant message au roi brésilien.

« Aujourd'hui, alors que j'atteins l'objectif officiel de 770 buts dans ma carrière professionnelle, mes premiers mots vont directement à Pelé. Il n’y a aucun joueur au monde qui a été élevé sans avoir écouté des histoires sur ses matches, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je suis tout en haut du classement des meilleurs buteurs mondiaux, dépassant le record de Pelé, quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver en grandissant en tant qu’enfant de Madère. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage incroyable avec moi. À mes coéquipiers, à mes adversaires, aux fans du beau jeu du monde entier et, surtout, à ma famille et à mes amis proches: faites-moi confiance quand je dis que je n’aurais pas pu le faire sans vous. Maintenant, je ne peux plus attendre les prochains matches et défis ! Les prochains records et trophées ! Croyez-moi, cette histoire est encore loin d'être terminée. L’avenir est demain et il reste encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal ! »