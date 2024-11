Real Madrid : deux joueurs plombent déjà le mercato

Florentino Pérez pensait vivre une saison plus ou moins tranquille. D’autant qu’il a offert à son entraîneur Carlo Ancelotti deux renforts offensifs avec Kylian Mbappé (25 ans) et Endrick (18 ans). Des éléments qui représentent le présent et le futur de la Casa Blanca. Mais le boss de la Casa Blanca doit finalement faire face à plusieurs soucis. L’adaptation de KM9 ne se passe pas aussi bien que prévu. De plus, le Français, qui serait atteint mentalement selon les dires de son entourage à L’Equipe, enchaîne les polémiques entre son absence en équipe de France et l’affaire d’agression sexuelle présumée. Concernant Endrick, Pérez aimerait qu’il soit un peu plus utilisé par le Mister, tout comme le jeune Arda Güler, recruté un an auparavant.

La suite après cette publicité

Le président madrilène est également très soucieux du bien-être de Jude Bellingham ou encore de Rodrygo, impactés par la signature de KM9, tout comme celui de Vinicius Jr, injustement privé du Ballon d’Or 2024 selon lui. Mais le problème prioritaire du dirigeant espagnol, en plus des résultats et du jeu qui ne sont pas fameux, est la cascade de blessures qui touche son club. En effet, l’infirmerie du Real Madrid ne désemplit pas semaine après semaine. Et de nouveaux joueurs y ont pris leurs quartiers, à l’image d’Aurélien Tchouameni, Lucas Vazquez ou encore d’Éder Militão. La blessure du Brésilien, victime d’une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite, est un énorme coup de massue sur la tête des Merengues.

Le Real Madrid est dans le flou

Malgré le retour prochain de David Alaba, qui n’a pas joué depuis très longtemps, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu réfléchissent à la stratégie à adopter pour renforcer l’équipe. Deux idées s’opposent dans les bureaux de Valdebebas. Le Real Madrid, qui n’aime pas forcément recruter lors du mercato d’hiver, hésite entre s’appuyer sur des jeunes du club ou ajouter du sang neuf à l’effectif dès le mois de janvier afin d’être compétitif sur tous les tableaux. Relevo indique que même si le club passe le marché au peigne fin, il n’a toujours pas décidé quelle stratégie il allait adopter. Dans l’axe, les Madrilènes ont deux cibles en tête. Il s’agit de l’expérimenté Aymeric Laporte ou du prometteur Castello Lukeba.

La suite après cette publicité

Mais pour l’un comme pour l’autre, il faudra sortir le chéquier pour convaincre Al-Nassr et le RB Leipzig. Le débat est le même concernant le poste de latéral droit. Avec la blessure longue durée de Dani Carvajal, le Real Madrid s’appuie sur Lucas Vazquez, qui est un ailier reconverti en arrière droit depuis quelques années. Le club aimerait pouvoir compter sur un spécialiste du poste. Et la priorité est connue depuis des mois puisqu’il s’agit de Trent Alexander-Arnold. L’Anglais présente l’avantage d’être en fin de contrat en juin prochain à Liverpool. L’idée des Madrilènes, plutôt confiants sur ce dossier, est de le recruter gratuitement à ce moment-là. Du coup, ils réfléchissent à la meilleure stratégie à adopter cet hiver pour renforcer le couloir droit. Ils ne veulent pas recruter un autre joueur cet hiver pour éviter de le mettre dans les pattes de TAA, une fois qu’il aura signé cet été.

Deux futures recrues qui bloquent le club

Mais d’un autre côté, le besoin est urgent à ce poste. Le Real Madrid pourrait éventuellement tenter le coup cet hiver avec le joueur des Reds. Pour Relevo, les Merengues estiment qu’il sera très difficile de le déloger en cours de saison, d’autant que le joueur veut aller au bout de son contrat. Si le Real Madrid n’a pas de besoin urgent au poste de latéral gauche, il a déjà avancé sur le dossier Alphonso Davies, qui arrivera a prori libre l’été prochain. Relevo explique que le Canadien, mais surtout l’Anglais de Liverpool compromettent la stratégie du club cet hiver puisque les champions d’Espagne ont déjà programmé leurs arrivées et les dépenses qui iront avec (leurs salaires, primes à la signature, etc..). Ce qui leur laisse clairement moins de marge de manœuvre cet hiver. Un nouveau casse-tête à régler pour Florentino Pérez, qui pourrait éventuellement mettre en vente quelques joueurs pour récupérer des liquidités et se renforcer. Affaire à suivre…