12 gros clubs européens vont faire une énorme annonce dimanche soir !

Gros séisme en vue. Selon différents médias comme le NY Times ou RTL, plusieurs grosses écuries du Vieux Continent s'apprêtent à faire une annonce choc dans les prochaines heures. Ils devraient ainsi dévoiler la création de la fameuse Super Ligue Européenne, tant redoutée par l'UEFA. Après tant d'année de rumeurs et de fantasmes, on aura donc enfin du concret.

Ces mastodontes du foot européen - parmi lesquels 5 clubs anglais, 3 espagnols et 3 italiens, la nationalité du dernier n'étant pas connue - vont ainsi totalement se démarquer du projet de nouvelle Ligue des Champions de l'UEFA et créer leur compétition dans leur coin. On devrait donc avoir tous les détails dans la soirée !