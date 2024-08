Le Bayern Munich a fait un choix fort pour l’avenir de Joshua Kimmich

La saison 2023/2024 de Joshua Kimmich n’a pas été de tout repos. En mauvais termes avec son ancien coach Thomas Tuchel, le milieu de terrain allemand de 29 ans a également été en dessous de ses standards (2 buts et 10 offrandes en 43 matches). Terminant la saison comme latéral, un poste qu’il a également assuré lors de l’Euro 2024 avec l’Allemagne, Joshua Kimmich est également impliqué par le mercato. Arrivant à un an de le fin de son contrat avec le Bayern Munich, il a trois options, prolonger, partir cet été ou partir librement l’été prochain.

La suite après cette publicité

Suivi de près par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Joshua Kimmich a finalement opté pour rester la saison prochaine au Bayern Munich. Ce qui veut dire qu’il prolongera ou partira libre à l’été 2025. Dans ce contexte, le Bayern Munich va devoir se montrer convaincant pour réussir à prolonger l’un de ses cadres. L’avantage c’est que le principal intéressé se sent bien en Bavière : «en général, je me sens très à l’aise ici. Tous mes enfants sont nés ici, nous avons construit ici.»*

À lire

Harry Kane déjà sous le charme de la méthode Kompany

Vincent Kompany a tranché pour Joshua Kimmich

Travaillant avec Vincent Kompany depuis l’arrivée du coach belge à la tête du Rekordmeister, Joshua Kimmich retrouve un climat plus apaisé au sein de la formation allemande. La clé pour une prolongation ? Peut-être mais cela risque de prendre du temps pour récupérer une situation qui était devenue assez chaotique lors du passage de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe première. L’arrivée du coach belge et les rapports cordiaux avec le directeur sportif Max Eberl a néanmoins eu un premier effet.

La suite après cette publicité

«Il y a eu un premier échange sur une prolongation de contrat avec Joshua. Ce fut une conversation très bonne et positive. Nous aurons d’autres discussions. Je pense que la perception générale en Allemagne ne lui rend pas vraiment justice. Joshua a été un joueur important pour le FC Bayern pendant de nombreuses années et devrait continuer à l’être à l’avenir» avait notamment déclaré Max Eberl la semaine dernière. Une prise de parole pour confirmer que la prolongation de Joshua Kimmich n’était pas impossible.

Ce dimanche, l’ancien dirigeant du Borussia Mönchengladbach et du RB Leipzig a pris la parole dans Bild. Il est revenu sur la préparation du Bayern Munich et le choix de Vincent Kompany de réintégrer Joshua Kimmich au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, un poste que préfère le joueur allemand. «On planifie toujours les choses à l’avance. Il était clair pour nous que Josh finirait à nouveau au milieu de terrain. On y a pensé», a-t-il déclaré. De retour au milieu de terrain, Joshua Kimmich va retrouver un rôle qui lui plaît. De là à lui donner l’envie de prolonger l’histoire d’amour avec le Bayern Munich ? Les prochains mois nous permettront d’y voir plus clair.