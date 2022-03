West Ham : le paradoxe Alphonse Areola

La suite après cette publicité

Quel jeudi ! Hier, Alphonse Areola a vécu une sacrée journée. A 14 heures, il apprenait qu'il était retenu par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de mars de l'équipe de France. Sélectionné aux côtés du capitaine Hugo Lloris et de Mike Maignan, le gardien de 29 ans n'a pas pour autant fait l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à avoir contesté sa présence, estimant qu'Alban Lafont (Nantes) méritait bien plus d'être appelé. Quoi qu'il en soit, il sera bien présent avec les Bleus.

Un match abouti en Ligue Europa

Quelques heures après cette bonne nouvelle, le portier tricolore a disputé un huitième de finale retour de Ligue Europa face à Séville. Et il n'a pas tremblé, réalisant notamment une parade cruciale pour son équipe qui s'est imposée 2 à 0 et qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'épreuve. Sa prestation a d'ailleurs été saluée par la presse britannique. «Il a fait un superbe arrêt à une main face à Youssef En-Nesyri en première mi-temps et a semblé assurer», a souligné le Daily Mail, qui lui a accordé la note de 8. Même note pour Football London.

«Il a réalisé un arrêt de classe mondiale en première mi-temps pour empêcher Youssef En-Nesyri de marquer. Il a bien fait sous la pression de quelques coups de pied arrêtés et il a effectué d'importants arrêts». Une prestation réussie donc pour conclure une belle journée pour le joueur né en 93. Un joueur qui ne vit pourtant pas que de bons moments cette saison. Prêté avec option d'achat par le PSG, le gardien est arrivé avec des ambitions plein la tête. «Je suis heureux. Pour moi, c'était la meilleure opportunité de signer pour ce club, de signer pour West Ham et de faire de mon mieux pour aider l'équipe.»

La doublure de Fabianski

Mais c'est souvent du banc que le natif de Paris aide son club cette saison. Numéro deux dans la hiérarchie derrière Łukasz Fabianski, l'international tricolore (3 capes) se contente de jouer dans les différentes coupes. Ainsi, il totalise 14 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Dans le détail, il a disputé 7 matches de Ligue Europa, 3 en FA Cup, 3 en League Cup et une seule en Premier League. C'était le 22 janvier dernier face à Manchester United. Trop peu pour le portier qui a enchaîné les prêts ces dernières années (Real Madrid, Fulham) et qui veut gratter du temps de jeu.

Une situation que commente pour nous Salim Baungally, journaliste et spécialiste de la Premier League à RMC Sport. «Areola est arrivé après un prêt à Fulham. Il n'a pas fait une mauvaise saison là-bas, mais il n'a pas été aidé par sa défense et il y a eu la relégation au bout. Il est revenu au PSG et West Ham a sauté sur l'occasion. Mais il n'a pas eu de chance puisque Fabianski, qui est titulaire et vieillissant, a été très bon. L'année dernière, il avait eu pas mal de pépins physiques donc on se disait que ça allait permettre à Areola de jouer davantage. Sauf que Fabianski n'a quasiment pas de blessure cette saison et il est bon».

West Ham va devoir trancher

Il ajoute : «tout cela fait qu'Areola ne joue pas. Il est utilisé pour jouer les coupes. Et à chaque fois qu'il a joué, très objectivement, il a été bon, hormis un début de match face à MU en Cup où il avait été un peu tendre. Parfois, il y a eu des défaites mais lui avait toujours fait ses matches. Face à Séville, il a fait une parade réflexe incroyable». Malgré tout, David Moyes a tranché pour cette saison. Mais pour la prochaine tout est possible.«Nous devons faire en sorte qu’Alphonse comprenne qu’il y a de bonnes chances qu’il succède à Lukasz lorsque le moment sera venu.»

Areola doit donc faire preuve de patience. Surtout qu'il y a des chances que les Hammers lèvent son option d'achat. «On ne sait pas encore s'il va rester, mais West Ham l'aime beaucoup. Fabianski est devant lui mais à terme Areola passera devant. L'objectif est d'avoir un gardien pour les années à venir», nous explique Salim Baungally. Areola (7 cleen sheets et 11 buts encaissés) va donc arriver à un tournant aussi bien au PSG, où son contrat prend fin en 2023, qu'à West Ham, qui va devoir se positionner pour lever ou non son option. Après trois prêts consécutifs, le gardien attend plus de stabilité, lui qui a aussi les Bleus et le Mondial 2022 en ligne de mire.