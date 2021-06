Arsenal fonce sur Ben White

Ces dernières années, Arsenal peine à trouver une solidité défensive et notamment dans l’axe. Lors du prochain Mercato d’été, la direction londonienne a clairement ciblé ce poste. Mikel Arteta souhaiterait récupérer le néo-international anglais Ben White.

Selon les informations de The Athletic, le défenseur de Brighton est devenu une cible concrète pour Arsenal cet été et les Gunners seraient en train de préparer un transfert pour le joueur de 23 ans. Sous contrat jusqu'en 2024, Brighton n'empêchera pas son départ et attend au moins 50 millions d’euros. Les négociations pourraient s'accélérer après l'Euro.