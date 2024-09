OM : Roberto de Zerbi s’oppose à Michel Platini

C’est la nouvelle idée de Michel Platini pour changer la face du football. Autrefois dirigeant à l’UEFA avant son éviction suite à des scandales financiers, "Platoche" a souvent un avis qui est écouté. Présent sur les ondes de RMC ce jeudi, l’ancien milieu offensif de la Juventus Turin a proposé que le football se joue à 10 afin de relancer l’attractivité du sport.

Une règle qui changerait tout et qui est loin de faire l’unanimité. Ce vendredi, c’est Roberto de Zerbi qui est monté au créneau. Interrogé sur cette idée de réforme en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de l’OL, le coach de l’OM a affiché clairement qu’il désapprouvait cette idée : «je ne sais pas si c’est une idée de Platini ou d’un autre. Généralement, quand on décide de tels changements, on fait de mauvais choix. Je suis souvent en désaccord quand c’est comme ça.»

