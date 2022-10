Manchester United et l'Angleterre massacrent Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est rouge de colère. Hier soir, la star portugaise a de nouveau débuté sur le banc alors que Manchester United accueillait Tottenham. Rien de surprenant jusque là puisque CR7 n'est qu'un remplaçant aux yeux d'Erik ten Hag. Mais le technicien néerlandais a décidé de ne pas le faire entrer en jeu, préférant miser sur Anthony Elanga et Christian Eriksen. Ce qui a fait vriller l'international portugais qui a décidé de regagner les vestiaires avant la fin de la rencontre. Ce nouvel affront a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour CR7, qui a encaissé plusieurs coups depuis le début de saison.

Outre le fait d'avoir été rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants mancuniens, le joueur de 37 ans a eu plusieurs désaccords avec son entraîneur. Lors de la préparation estivale, Ten Hag n'a pas du tout apprécié l'attitude de la star lusitanienne, qui avait manqué la tournée en Asie et poussé pour s'en aller. Lors d'un amical face au Rayo Vallecano cet été, il avait déjà quitté le banc avant la fin du match après avoir été remplacé. A cette époque, il souhaitait quitter le club. Ten Hag avait recadré le joueur. Récemment, les deux hommes ont encore été opposés.

L'humiliation de trop pour CR7

Alors que MU était humilié chez le rival City, le Néerlandais avait laissé CR7 sur le banc et avait expliqué qu'il ne l'avait pas fait rentrer par respect pour sa carrière. Face à Newcastle, il a décidé de le remplacer à la 79e minute. Ce qui n'a pas plu au Portugais, qui a fait part de son mécontentement. Ten Hag l'a donc prévenu mardi en conférence de presse : « aucun joueur n'est content de sortir. Je comprends cela. Je n'ai aucun problème avec lui. Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain.»

Difficile en n'étant pas sur le banc. Hier soir, il s'est donc échauffé un long moment mais il n'est pas entré en jeu. Vexé, il a rejoint les vestiaires. Après le match, Erik ten Hag a confié à son sujet : « il était là, je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je m'occuperai de ça demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer pour Chelsea samedi ». Même discours de la part de Lisandro Martinez. «Je n'ai rien vu. Je ne sais pas. Je profite avec les gars, nous avons gagné, et c'est important». Du côté de la presse anglaise, ce nouveau coup de sang n'est pas passé inaperçu.

MU va le sanctionner

Le Manchester Evening News indique que son attitude a été jugée "inacceptable" par Ten Hag. De son côté, The Sun indique que «Cristiano Ronaldo est prêt pour une confrontation avec Erik ten Hag après avoir pris d'assaut le tunnel avant la fin de Man Utd-Tottenham». Le média anglais indique qu'il n'est pas certain que le joueur soit resté dans le vestiaire après le match pour écouter le discours du coach. L'ancien défenseur anglais Danny Mills a, lui taclé la star lusitanienne : «je pense que c'est irrespectueux envers l'équipe, envers le manager, envers les fans».

Il a ajouté : « ils gagnent 2-0. Quel reproche peut-il avoir ? S'ils perdaient 2-0, ce ne serait toujours pas bien, mais je le comprendrais en quelque sorte. Il pense clairement qu'il est plus grand que le club.» Les supporters aussi n'en peuvent plus, même si certains l'ont défendus en affirmant que ETH lui manquait de respect. Mais beaucoup estiment qu'il n'a pas été exemplaire. «Ronaldo est une honte. 37 ans et il s'en va comme un enfant gâté», a-t-on pu lire. Un autre a déclaré : «Ronaldo devrait quitter Manchester United pour lui-même et son héritage». Les fans sont remontés. Et ils ne sont pas les seuls. Selon El Larguero, Manchester United va sanctionner CR7 pour son départ anticipé. Le torchon brûle !