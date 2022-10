MU : le gros coup de pression de Ten Hag à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo et Manchester United, cela ne s'arrange pas. Titularisé seulement à deux reprises par le nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo était sorti ce week-end, lors de la rencontre face à Newcastle United (0-0). Remplacé par Marcus Rashford à la 79e minute, CR7 avait clairement affiché son mécontentement au moment de rejoindre le banc de touche. Un choix qui avait grandement étonné la presse locale et le coach néerlandais avait répondu à ce sujet.

«Nous devons jouer quatre matchs en dix jours. Je veux garder les attaquants frais. Nous devions tourner. Rashy (Rashford) n'avait pas d'énergie pour tout le match, nous devons donc tout planifier. Je pensais que Rashy allait avoir un impact et s'il avait marqué le but, nous aurions tout fait correctement», avait-il expliqué, après le nul contre les Magpies.

Erik ten Hag attend plus de Cristiano Ronaldo

Et visiblement, Erik ten Hag ne compte pas traiter le quintuple Ballon d'Or différemment des autres joueurs. En conférence de presse ce mardi et à la veille du choc contre les Spurs de Tottenham, l'ex-manager de l'Ajax Amsterdam a prévenu son attaquant. «Aucun joueur n'est content de sortir. Je comprends cela. Je n'ai aucun problème avec lui. Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain», a-t-il répondu, après une question concernant la prestation du Portugais lors du dernier match.

Arrivé à la 20e place du Ballon d'Or - remporté par son ex-coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, lundi soir - Cristiano Ronaldo ne semble donc pas le premier choix de Ten Hag pour débuter contre les Spurs. Pourtant, il pourrait profiter de l'absence d'Anthony Martial, «pas disponible pour ce match, selon Ten Hag. Il est de retour sur les terrains, mais pas à l'entraînement collectif». Mais pour le moment, la star portugaise semble toujours dans l'impasse, à quelques semaines du début de la Coupe du monde 2022, le 20 novembre prochain.