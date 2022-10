Manchester United : ça ne s'arrange pas pour Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Entre Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo, c’est toujours compliqué. Dimanche, le Portugais avait pourtant le sourire à l’heure d’accueillir Newcastle, à Old Trafford. Pour la deuxième fois (seulement) de la saison, le numéro 7 de Manchester United était titulaire au coup d’envoi d’un match de Premier League. Une joie qui n’a pas duré.

Alors que les Red Devils peinaient à trouver le chemin des filets, Erik ten Hag a choisi de remplacer la star lusitanienne par Marcus Rashford à la 79e minute. Une sortie scrutée avec attention et qui a donné lieu à une scène polémique puisque CR7 a clairement affiché son mécontentement. Un choix incompris par le quintuple Ballon d’Or, mais pas que.

Ten Hag se justifie

Pour le Manchester Evening News, MU est « coupable de ses propres erreurs avec Cristiano Ronaldo ». Le quotidien valide la prestation terne du Portugais, mais se demande pourquoi Ten Hag continue à vouloir faire jouer un joueur de 37 ans qui n’est plus aussi mobile qu’avant dans un registre d’attaquant censé bouger partout.

Face aux médias, Ten Hag n’a pas échappé à la question. Et voici sa justification. « Nous devons jouer quatre matchs en dix jours. Je veux garder les attaquants frais. Nous devions tourner. Rashy (Rashford) n'avait pas d'énergie pour tout le match, nous devons donc tout planifier. Je pensais que Rashy allait avoir un impact et s'il avait marqué le but, nous aurions tout fait correctement. » Mais ça n’a rien changé.