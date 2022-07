Le FC Barcelone n'a pas encore dit son dernier mot avec Jules Koundé...

La suite après cette publicité

Depuis hier, on pensait la bataille perdue pour le Barça dans le dossier Jules Koundé (23 ans). Dépassés financièrement par Chelsea, et malgré les préférences du joueur de poursuivre sa carrière en Catalogne, les Blaugranas ont abdiqué pour se concentrer sur Iñigo Martinez. Mais ici aussi il y a un problème. Le défenseur central de l'Athletic dispose d'une clause libératoire de 80 M€ et la direction basque n'acceptera rien en dessous de 50 M€.

En d'autres termes, il coûterait quasiment le même prix que l'ancien joueur de Bordeaux. D'après [The Times, le Séville FC a accepté une offre de 64 M€](https://www.footmercato.net/a2849323948562520706-le-fc-barcelone-lache-jules-kounde-et-fonce-sur-inigo-martinez). Le faible écart entre les deux tarifs fait hésiter la direction culé, au point de réfléchir à présenter une dernière offre aux Andalous. C'est ce qu'annonce en cœur ce matin la presse espagnole, à commencer par la Cadena Cope et le quotidien Sport.

Le Barça va faire une dernière offre

Sans que l'on ait réellement plus de détails, l'optimisme est revenu au FC Barcelone. «Après avoir exclu sa signature, la direction envisage à nouveau de tenter de prendre le Français» alerte le premier média cité. «Le club reconnaît que "c'est très difficile", mais aussi qu'il se battra pour le joueur jusqu'au bout», écrit le second. Qu'on se le dise, le dossier n'est pas encore tout à fait clôt. Et Koundé veut rejoindre le Barça.

Reste à formuler cette fameuse dernière offre, ce qui devrait être fait dans la journée. L'international français attend patiemment, malgré la pression exercée par son club et par Chelsea. Il reste la priorité de Xavi, qui a tout de même assuré ses arrières. Faire venir Koundé demeure très compliqué, voire même hypothétique. C'est bien pour cela qu'un accord a déjà été scellé avec Iñigo Martinez, histoire de gagner du temps. Au cas où.