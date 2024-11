PSG : la Juventus veut chiper un autre cadre de Luis Enrique cet hiver

Alors que le Paris Saint-Germain est mal en Ligue des Champions après une nouvelle défaite face à l’Atlético de Madrid, le mercato d’hiver est attendu par tout le monde avec de nombreuses interrogations : mais que va faire la direction parisienne durant ce mois de janvier ? Parmi les cadors européens, le PSG sera probablement l’une des équipes les plus scrutées sur le marché. En effet, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées, l’actualité autour des locataires du Parc des Princes risque d’être mouvementée. Encore récemment, les rumeurs autour de l’avenir de Randal Kolo Muani mais surtout de Milan Škriniar vont de bon train depuis plusieurs semaines désormais. Avec 201 petites minutes de jeu cette saison sur une dizaine d’apparitions, l’avenir du défenseur slovaque ne semble toujours pas s’écrire en tant que titulaire. La montée en puissance de la recrue Willian Pacho, bloque le retour aux affaires de l’ancien roc de l’Inter Milan. Škriniar, qui aura 30 ans en février prochain, réfléchirait ainsi de plus en plus à s’offrir un nouveau départ loin de la Tour Eiffel pour retrouver du temps de jeu.

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal sera donc probablement très important pour l’international slovaque (76 sélections, 3 buts). Pour d’après le journal L’Equipe, des échanges entre ses représentants et la direction du club sont ainsi prévus à la fin du mois de novembre. Du côté du clan du joueur, en revanche, un départ n’est pas définitivement acté. Pour rappel, Skriniar est arrivé libre dans le club de la capitale française, et dispose aujourd’hui d’un gros salaire, estimé à environ 9,5 millions d’euros annuels. Mais alors, si le départ se confirmait, où pourrait-il poser ses valises ? La presse italienne voit, de son côté, un intérêt de la Juventus. La Serie A est une destination que le défenseur connaît très bien, pour y avoir joué avec la Sampdoria et l’Inter Milan. L’Angleterre, mais aussi l’Arabie saoudite pourraient également être des points de chute probable pour le joueur. L’intérêt de la Vieille Dame est totale pour Škriniar et la direction serait prête à faire un deuxième cadeau de Thiago Motta.

Gonçalo Ramos aussi dans les négociations ?

Selon les informations de plusieurs médias italiens dont Sportmediaset, les Bianconeri recherchent un renfort à la pointe de l’attaque qui puisse jouer le rôle de buteur secondaire aux côtés de Dušan Vlahović. Et en ce sens, la direction turinoise aurait le nom Gonçalo Ramos très haut sur la liste de leurs cibles offensives. Alors qu’il n’a pas beaucoup joué la saison dernière avec la présence massive de Kylian Mbappé dans la rotation, l’ancien buteur de Benfica misait beaucoup sur cette saison pour exploser sous le maillot du Paris Saint-Germain. Malheureusement, le natif de Olhão a contracté une grave blessure à la cheville dès la 1ère journée de Ligue 1 contre Le Havre en août dernier. Depuis, l’international portugais, qui n’a pas beaucoup d’espace avec Luis Enrique, peaufine sa rééducation pour signer son grand retour dans les prochaines semaines. Néanmoins, l’entraîneur espagnol, qui a toujours parlé en bons termes de son attaquant, ne souhaite pas en faire trop sur ce retour : «Une date de retour? Il revient le 25, mais je ne sais pas de quel mois. C’est un joueur que j’adore comme n’importe quel joueur de mon effectif. Apparemment, c’est le joueur qui va tout changer… Mais la solution ne vient jamais d’un seul joueur. Il faut s’améliorer en tant qu’équipe, que club». A voir comment le Portugais prendra cette récente sortie médiatique de son tacticien, surtout que la Juventus serait prête à formuler une offre de prêt avec une obligation d’achat dès janvier prochain.

La suite après cette publicité

Une sirène d’un mastodonte d’Italie et d’Europe qui ne devrait laisser Gonçalo Ramos et son entourage indifférents. La presse italienne ajoute que la Vielle Dame souhaiterait faciliter les négociations avec le Paris Saint-Germain en incluant Milan Škriniar dans la transaction. Néanmoins, rien ne prouve aujourd’hui que la situation des deux joueurs parisiens soient étroitement liés, bien au contraire. Si Milan Škriniar est clairement devenu au fil des mois un joueur indésirable en raison d’un déclassement suite à l’arrivée de Willian Pacho (et aux futurs retours à venir de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez), Gonçalo Ramos était annoncé comme le numéro 9 titulaire du PSG cette saison et affiche aujourd’hui une solution offensive de premier plan pour corriger les soucis d’efficacité et de réalisme dans le dernier geste. C’est sa grave blessure qui a obligé le staff du club de la Capitale à revoir ses plans. Cependant, l’installation par Luis Enrique du fameux système tant décrié du faux numéro 9 en pointe de l’attaque parisienne pourrait néanmoins rabattre les cartes dans la hiérarchie au retour de blessure du natif de Olhão. Si tel n’est pas le cas, la porte de sortie pour la Juventus représenterait une opportunité dorée pour Gonçalo Ramos.